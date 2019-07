L'idillio Boldrini-Lerner: "Laura, ti voglio bene..."

" Boldrini ti voglio bene ". Con queste parole Gad Lerner, volto noto del giornalismo italiano rende palese la propria vicinanza ideale, o ideologica, con il parlamentare in quota Leu e già presidente della Camera Laura Boldrini.

Un feeling nato negli ultimi tempi a seguito del dibattito sulla Sea watch e sul tema dell'immigrazione sui cui la politica ha svolto tutta la sua attività prima sul versante professionale (come portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e poi su quello istituzionale. Da qualche tempo nei ‘palazzi che contano’ sarebbe girata la voce che il giornalista abbia fatto da consulente per l'immagine dell'ex presidente dell'aula di Montecitorio: " Ammiro la Boldrini e le voglio bene - ha dichiarato Lerner - anche se, per sua fortuna, che io le abbia fatto da consulente per l' immagine è solo l' ennesima accusa falsa inflitta a suo carico ".

Il già direttore del Tg1 con queste dichiarazioni allontana da se queste 'voci di corridoio' ma che tra i due ci sia una comunanza di idee è innegabile così come l'endorsement indiretto che Lerner ha fatto nei confronti delle posizioni sul tema dell'immigrazione alla politica che da qualche tempo sembrerebbe essersi avvicinata alle posizioni del Partito Democratico. Un esempio lampante gli ultimi editoriali sul caso Sea Watch che hanno innescato, invece, lo scontro mediatico tra Lerner e Salvini.