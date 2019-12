Liguria sott'acqua. Italia in allerta

In Italia è di nuovo allerta meteo. La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nord ovest si farà sentire infatti nelle prossime ore portando piogge e venti molto forti anche sul resto del nostro Paese con particolare interessamento sui settori tirrenici centro meridionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento su Umbria e Lazio che si allargheranno dalle prime ore di domani, ad Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Sono attesi venti di burrasca con raffiche fino a tempesta su Campania, Basilicata e Puglia. La Protezione civile valuta per oggi una allerta arancione per rischio idrogeologico su Campania e su settori di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna.

La situazione, come negli scorsi giorni, è particolarmente critica in Liguria, con frane, alberi crollati e torrenti esondati. L'ondata di maltempo, nelle ultime ore si è abbattuta nell'estremo ponente della Liguria, ha toccato con particolare intensità la zona di Sanremo. E mentre aumenta il moto ondoso nel Mar Ligure: la boa di Ventimiglia ha registrato 4 metri di onda significativa e circa 7 metri di onda massima. Il dato è stato diffuso dalla Protezione civile di Genova. Continuano a soffiare venti meridionali di burrasca forte con raffiche che superano i 120 chilometri all'ora, con punto fino a 145 chilometri a Fontana Fresca. Sulle zona costiere le raffiche hanno raggiunto e superato gli 80-100 chilometri all'ora.

Sull'Aurelia, al bivio per via Duca D'Aosta, sulla salita del Poggio della Milano-Sanremo, è crollato un albero precipitato sulla strada. Una frana è scesa in frazione Borello, sotto San Romolo mentre il torrente Armea è esondato tra Biesse Laterizi e il ponte di ferro, dove la polizia locale ha chiuso la strada. Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine sono al lavoro da giorni mettere in sicurezza il territorio.

Nel ponente nel entro della Liguria l'allerta è rimasto rosso fino alle 21 e arancione fino a mezzanotte. Nel Levante allerta rosso fino alle 24 e arancione fino alle 8 di stamattina. Il resto si vedrà.