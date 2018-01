L'incontro Berlusconi-Juncker "Russia importante per l'Ue"

Silvio Berlusconi ha incontrato in un vertice durato 40 minuti il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. All'incontro ha partecipato anche il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Tanti i temi sul tavolo, dall'immigrazione alle tasse fino al rapporto tra Ue e Mosca. Juncker ha definito "eccellente" l'incontro con Berlusconi e il Cavaliere ha sottolineto come i due siano legati da una vecchia amicizia: "Abbiamo parlato di tutti quelli che sono i problemi attuali del mondo e di quello che riguarda l'Italia. L'ho messo al corrente di come funziona la preparazione delle elezioni in Italia e credo che questo gli abbia fatto molto piacere".





L'emergenza immigrazione



Poi Berlusconi ha aggiunto: "Abbiamo parlato dei temi importanti per noi prima tra tutti l'immigrazione. Ho constatato che da parte sua c'è la stessa volontà nostra di aiutare gli Stati africani a darsi delle economie che possano far sì che i nativi non debbano, per raggiungere il benessere, trasferirsi in Occidente. Abbiamo anche parlato del numero di guardie di frontiera che può essere aumentato, in modo che ci siano degli hotspot, anche in Italia, di guardie che vengano dagli altri paesi europei".



Mano tesa alla Russia



Tema centrale anche il rapporto tra Bruxelles e Mosca e le relazioni tra l'Unione europea e il presidente russo Vladimir Putin: "Abbiamo parlato dei problemi relativi alle relazioni con la Federazione Russa. Anche lui ha un ottimo rapporto con Vladimir Putin e abbiamo convenuto sull'importanza che ha per l'Europa, e anche per l'Occidente, continuare in una relazione che deve essere amichevole, come era stato nel 2002 a Pratica di Mare e come è venuta degradandosi successivamente, come è avvenuto soprattutto negli ultimi due anni".

"Berlusconi grande statista"

E subito dopo l'incontro ha anche parlato il capogruppo del Ppe Manfred Weber: "È una gran cosa che Silvio Berlusconi sia a Bruxelles: abbiamo le stesse idee, avere un'Europa forte e un'Italia forte". Inoltre, "non credo che ci sia alcun bisogno di riabilitazioni: Silvio Berlusconi è un grande europeo, un grande statista italiano. Ora dobbiamo vincere le elezioni, è tutto quello che dobbiamo fare"