L'Italia nella morsa del gelo Il Sud si sveglia coperto di neve

Tutto previsto, neve al sud compresa. La prima vera ondata di freddo di questo 2019 (sembrava non volesse mai partire) è arrivata e farà sentire i suoi effetti fino all'Epifania con temperature diffusamente sottozero. Poi cambia tutto. Centro (versante tirrenico) e Nord sotto correnti anticicloniche e quindi con tempo stabile, soleggiato e piuttosto mite per il periodo. Mentre il resto del Paese verrà investito da nevicate e gelidi venti dai quadranti settentrionali. Diciamo che sta diventando una strana consuetudine d'inizio inverno quella di veder nevicare al centrosud piuttosto che sulle alpi nel Nord. Un problema per le regioni a vocazione sciistica come Veneto, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Dove, a causa dei venti gelidi con raffiche che a fondovalle sono arrivate a 80 chilometri orari, hanno fatto collassare le temperature. Nelle vallate la colonnina di mercurio rispetto al giorno di Capodanno si è abbassata di 10 gradi e in montagna sopra i 3000 metri ha toccato i -21 in particolare sui rilievi della Val d'Ultimo, della Val Badia e della Val Senales.

Ma la notizia del giorno è la foto dei Sassi di Matera innevati. Le suggestive immagini dell'imbiancata Capitale europea per la cultura del 2019 sono diventate immediatamente virali sui social network. Ma il gelo e le nevicate che hanno colpito la Basilicata hanno comportato difficoltà alla viabilità, non solo per raggiungere la Città dei Sassi. Nella scorsa notte neve e temperature sottozero anche nel Foggiano. E poi imbiancate le vette più alte dei Monti Dauni e del Gargano. Alcuni centimetri di neve anche a Faeto e a Monteleone di Puglia, i due paesi più alti della provincia di Foggia. Nella provincia di Lecce manti bianchi a Guagnano, Salice Salentino e Squinzano. Nel centrosud nevicate anche a Castelluccio di Norcia. Da oggi altro freddo in arrivo. La sciabolata artica avrà il centrosud nel mirino. La neve cadrà fino in Puglia e nelle pianure del Salento. A rischio molte località: Rimini, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, L'Aquila, Chieti, Vasto, Campobasso, Termoli, Foggia, Bari, Lecce, Brindisi, Avellino, Benevento, Potenza, Matera. Fiocchi non esclusi anche a Salerno, Caserta e Napoli. Poi, nel fine settimana dell'Epifania, freddo in attenuazione.