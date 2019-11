Per il logo del suo partito Calenda ha copiato quello di Avengers

Non ha fatto nemmeno in tempo a nascere che già deve fare i conti con le prime beffe. Stiamo parlando di Azione, il nuovo partito fondato dall’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, presentato questa mattina a Roma.

Prima di tutto il suo logo somiglia molto a quello di Avengers, i leggendari supereroi reclutati da un'agenzia governativa segreta per combattere un nemico inatteso che minaccia la sicurezza della Terra. E infatti molti utenti lo hanno scritto nei commenti sulla pagina Facebook del Movimento, in particolare sulla foto della “A”. Un altro aspetto particolare è che la stessa pagina Facebook ha già superato quota 30 mila sostenitori. Come è possibile? Secondo quanto riporta Dagospia, era la vecchia pagina di Siamo Europei che è stata riutilizzata per portare un pò di fan. Siamo Europei è il manifesto lanciato da Calenda a inizio anno per la formazione di una lista unica delle forze civiche e politiche alle elezioni europee.

La pagina esisteva infatti anche prima ed era stata aperta il 18 gennaio 2019 proprio quando era stato presentato Siamo Europei. Ovviamente è stata modificata con il nome del nuovo movimento politico fondato dall’ex ministro. Basta andare nella stessa pagina all’interno della sezione “Trasparenza della Pagina”, cliccare sopra la scritta e nella sezione “Cronologia della Pagina” è possibile vedere le modifiche e in quale data sono state fatte. A quanto sembra, non sembrano esserci violazioni in merito alle regole di Facebook. Il soggetto politico è sempre lo stesso perché chi era sostenitore delle politiche di Calenda continua a esserlo anche adesso, a meno che non prenda la decisione di togliere il like.