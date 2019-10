L'omaggio di Salvini alla Vergine del Rosario

"Oggi è la festa della Vergine del Rosario, della Madonna del Rosario, che ricorda Lepanto, che ricorda la storia, l'orgoglio di una cristianità che ha difeso la sua cultura, i suoi valori, la sua identità, le sue libertà" . Così Matteo Salvini, nel finale della sua diretta Facebook dall'aeroporto di Trieste – per raggiungere l'Umbria, in vista delle elezioni regionali – celebra la Vergine Maria.

Dunque, il leader della Lega ha aggiunto: "Perché se così non fosse stato in passato, oggi saremmo tutti islamici e parleremmo turco…" . A seguire, il numero uno Del Carroccio rilancia la sua azione politica in vista della maxi manifestazione contro il governo del 19 ottobre a Roma, in Piazza San Giovanni, dove andrà in scena "Orgoglio Italiano".