L'Oms inserisce i No Vax tra i dieci allarmi mondiali

Roma Dieci le battaglie da combattere per migliorare la salute globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato il decalogo delle minacce più pericolose per il benessere dei cittadini e la strategie da mettere in atto per arginarle. Malattie terribili come Ebola e Sars certo ma anche condizioni ambientali e comportamenti sbagliati come quelli messi in atto da chi rifiuta i vaccini. Ecco le tematiche al centro del piano di azione Oms 2019-2023. L' inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici sono al primo posto tra le minacce per la salute dell'uomo. Nove persone su dieci respirano aria inquinata e le microparticelle inquinanti possono penetrare nei sistemi respiratori e circolatori, danneggiando polmoni, cuore e cervello, uccidendo ogni anno 7 milioni di persone. Seguono tutte le malattie non trasmissibili: diabete, il cancro e le malattie cardiache responsabili di oltre il 70 per cento delle morti nel mondo. I fattori di rischio sono consumo di tabacco, inattività fisica, abuso di alcol, diete malsane.

Gli esperti poi puntano il dito contro chi non si vaccina. Il rifiuto della profilassi rischia di vanificare i progressi compiuti nella lotta contro malattie che un tempo potevano essere mortali e che invece possono essere definitivamente eradicate. Con i vaccini si evitano circa 3 milioni di morti all'anno e altri 1,5 milioni potrebbero essere evitati se la copertura globale delle vaccinazioni migliorasse. Il morbillo ha registrato un aumento del 30 per cento dei casi a livello globale. Ma perché le persone non si vaccinano? Uno studio dell'Oms in questo senso indica tra le ragioni il compiacimento, la difficoltà nell'accedere ai vaccini e la mancanza di fiducia nei confronti di chi lo consiglia. L'Italia in particolare ha vissuto una pessima stagione ed è anche stata richiamata dall'Oms per il calo delle coperture vaccinali. La forte componente No Vax tra gli esponenti del M5s al governo ora non aiuta. E infatti la cronaca continua a registrare casi come quello di Pesaro dove 20 famiglie, 40 genitori, sono stati denunciati per «inosservanza dei provvedimenti dell'autorità». Si sono infatti rifiutati di vaccinare i propri figli che frequentano l'asilo nonostante i ripetuti richiami. In alcuni casi i genitori No Vax sono stati denunciati per minaccia e violenza privata dal dirigente scolastico.

Gli altri obiettivi dell'Oms si focalizzano sul rischio di un'altra pandemia influenzale globale che non si sa quando colpirà e quanto sarà grave. Ma l'Oms monitora costantemente la circolazione dei virus influenzali per rilevare potenziali ceppi pandemici.

Gli altri sei obiettivi dell'Oms riguardano le situazioni di fragilità nei paesi colpiti da crisi ambientali come la siccità e la carestia o conflitti che colpiscono sempre i più deboli. L'antibioticoresistenza che rischia di riportarci alla situazione precedente alla scoperta della penicillina quando non era facile trattare infezioni come polmonite, tubercolosi, gonorrea e salmonellosi. Preoccupa in particolare la resistenza ai farmaci contro la tubercolosi, forte ostacolo alla lotta contro una malattia che causa la morte di 1,6 milioni di persone ogni anno. La resistenza ai farmaci è legata all'uso eccessivo di antimicrobici nelle persone, ma anche negli animali. Gli altri fronti riguardano le emergenze legate a Ebola e Dengue; il contrasto all'Hiv e infine il potenziamento dell'assistenza primaria.