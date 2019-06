L'orgoglio dell'identità nel chiasso dei social

Se c'è una cosa da cui oggi non si può prescindere è la forza e l'orgoglio della propria identità. Che cos'è l'identità? È la coscienza e la rivendicazione della propria storia, delle proprie scelte, della propria cultura, delle proprie preferenze estetiche. Oggi ancora più che un tempo, in un momento come questo, di caos e di contaminazione costante tra culture, estetiche, storie e tradizioni differenti, è fondamentale che ognuno abbia il coraggio della propria identità. Rivendicare la propria identità non vuole dire rifiutare quella degli altri: vuole dire, piuttosto, avere l'orgoglio del proprio personale bagaglio di esperienze, scelte e tradizioni, e portarlo ogni giorno in giro come un vessillo da sbandierare con orgoglio. Vi farò un esempio semplice, ma simbolico: pensate di essere a una grande tavola dove, assieme a voi, ci siano tante altre persone: ciascuna avrà storie e provenienze diverse, ciascuna sarà abbigliata in maniera differente, ciascuna avrà idee, pensieri, amori, passioni diverse. Ebbene, i soli che sapranno emergere, che sapranno conquistare il cuore e la mente degli altri saranno proprio quelli che non si nascondono dietro a una falsa modestia, o peggio a un caotico rimescolamento di stili, passioni, estetiche e influenze differenti. Saranno quelli che porteranno scritto in fronte ciò che più amano, ciò con cui sono cresciuti, con cui hanno imparato a vivere ad avere successo. Un originale, vestito magari in maniera un po' troppo chiassosa, ma con una sua forte identità, vale comunque di più di un conformista che scopiazza malamente idee estetiche di altri, che non gli appartengono realmente, e che sfoggia solo per un malcelato conformismo.

Questo vale non solo in una tavolata, non solo a casa propria o con i propri amici, ma, ancora di più, nell'epoca del digitale e dei social network: chi emerge, chi si fa notare, chi colleziona più amici o più followers, sarà sempre e solo colui, o colei, che ha avuto il coraggio di affermare e di sostenere con gioia e con orgoglio la propria estetica, la propria storia, i propri gusti: in breve, la propria identità. Perché, a maggior ragione nel tempo della rete aperta e dei social, dove ogni notizia ci arriva in tempo reale, dove milioni di volti, di informazioni, di immagini diverse si alternano a velocità supersonica sui nostri tablet, solo chi ha una forte identità potrà emergere e farsi notare. Solo chi non vuole nascondere, sottacere, mascherare la propria storia e le proprie preferenze, ha e avrà successo. Le persone che non hanno identità, così come gli incerti, i dubbiosi, i timidi, i tentennanti, perdono fascino, sono noiosi, insignificanti, e nella società di oggi saranno destinati a diventare ininfluenti. Quelle con una forte identità, sono invece rispettati, e per questo amati ed ammirati. Questo vale per ognuno di noi, nel nostro quotidiano: nella scelta dei vestiti al mattino, nel modo di pettinarci, di agire, di comportarci, di parlare agli altri. Ma vale anche per un'azienda, per un negozio, per un marchio: solo chi avrà il coraggio della propria identità diventerà leader nel suo settore. Chi saprà fare scelte coraggiose, portando avanti con determinazione e senza tentennamenti una propria linea estetica, un proprio bagaglio di idee, di storia, chi saprà imporre un proprio ideale di bellezza e di valori, non avrà problemi a imporsi sul mercato e a conquistare sempre di più la fiducia dei propri clienti, diventando leader nel loro settore: perché il mercato premia sempre l'originalità, il coraggio e la determinazione. Se ti fai forte della tua propria identità, dal modo di vestire, alla guida di un'azienda, fino al tuo atteggiamento verso il mondo, lascerai un'impronta. Non un'impronta effimera, di quelle che si fanno sulla sabbia, pronte a essere spazzate via dalla prima mareggiata, ma un'impronta duratura. Perché l'identità crea autorevolezza, e l'autorevolezza crea un consenso non momentaneo, ma, se non eterno, certo importante e duraturo.