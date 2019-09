L'sms di Di Maio alla Vono: "Ti massacreranno"

Luigi Di Maio a fatica riesce a tenere i suoi. La grande fuga dei 5 Stelle è solo all'inizio. I pentastellati delusi dall'accordo tra 5S e Pd potrebbero lasciare il Movimento e approdare ad un altro partito. I porti di approdo potrebbero essere due: Italia Viva di Renzi e la Lega di Salvini. Ad aprire il valzer è stata la grillina Vono che ha annunciato il suo addio ai grillini per poi entrare nelle fila dei renziani. Una scelta che ha fatto parecchio discutere nel Movimento e che di fatto ha aperto delle crepe tra gli altri dissidenti. Di maio in queste ore le sta tentando tutte per evitare le defezioni e così ha chiesto ai suoi ad esempio di registrare le telefonate con offerte che arrivano da altri partiti e ha anche posto una sorta di penale a 100mila euro per chi decide di abbandonare il Movimento. Ma sul caso della Vono spunta un nuovo retroscena.

Di Maio avrebbe infatti inviato un sms alla grillina prima della definitiva rottura sancita dal passaggio ai renziani: "Non te lo consiglio perché guarda che sarai massacrata". Parole molto chiare che però non hanno impedito il passaggio della grillina a Italia Viva che senza fare complimenti si è accomodata sui banchi renziani. La parlamentare calabrese non ha percepito alcuna "minaccia" da parte del capo politico del Movimento. Sempre nell'sms, il ministro degli Esteri ha poi aggiunto: "Sei una brava persona. Pensaci bene, sarai marchiata a vita". Ma la Vono ha scelto di andare via e di mettersi alle spalle il Movimento Cinque Stelle.