L'sms di Salvini: "Lunedì tutti a Roma alle 18:00"

La crisi di governo è entrata nel vivo. Con la mozione di sfiducia presentata dalla Lega su Conte al Senato, cala quasi definitivamente il sipario sul governo. E così, in piena estate, inizia l'iter per la crisi di governo. Per lunedì è convocata la capigruppo e dunque i parlamentari in questi giorni riceveranno una convocazione con un telegramma per interrompere le ferie e riprendere posto in Parlamento per la gestione della crisi che si è appena aperta. Salvini è stato fin troppo chiaro oggi. Ha voluto mandare un messaggio a tutti i parlamentari del Carroccio allertandoli su quanto potrebbe accadere la prossima settimana: " Tutti i parlamentari della Lega saranno a Roma già da lunedì e ci saranno lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì…Non esiste, come invece leggo su qualche giornale, che qualcuno dica che non si possono fare lavorare i parlamentari in agosto. I parlamentari alzino il culo e lavorino anche a Ferragosto, come fanno molti italiani… ".

Poi ha nuovamente rivolto un appello agli altri parlamentari dell'ormai ex maggioranza e dell'opposizione: " Sfidiamo i 900 parlamentari a presentarsi in Parlamento la settimana prossima e giustificare lo stipendio che prendono. E chi non viene è per tenersi la sedia sotto al sedere" . Ma nel pomeriggio è arrivata un'altra mossa sempre da parte del titolare del Viminale. Salvini ha inviato un sms a tutti i parlamentari della Lega per rientrare a Roma. Il leader ha dato appuntamento alla Camera per le 18. Nella giornata di lunedì al Senato è stata convocata, alle 16, la capigruppo del Senato che deciderà quando si dovrà votare la mozione di sfiducia a Conte, presentata questa mattina dalla Lega. Insomma lunedì scatta l'ora x e a quanto pare la pattuglia leghista è pronta per affrontare il percorso parlamentare che potrebbe portare alla caduta del governo.