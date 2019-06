Luigi Di Maio contro 'Dibba': "Salvini non sia modello"

"Io mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase 'burocrati chiusi nei ministeri'. In campagna elettorale ho fatto 10mila chilometri in un mese, perché fino al mese prima abbiamo lavorato nei ministeri a tambur battente" . Luigi Di Maio risponde così alle critiche di Alessandro Di Battista in merito al risultato delle Europee.

L'ex deputato pentastellato, nel suo ultimo libro, aveva accusato i vertici del M5S: "Ci siamo via via trasformati in burocrati rinchiusi diciotto ore al giorno nei ministeri". Troppo per Di Maio che, a Terni nel corso di un'assemblea territoriale degli attivisti 5 Stelle a porte chiuse, replica indirettamente al barricadero 'Dibba' che aveva messo in evidenza come, al contrario dei ministri pentastellati, "Salvini al ministero non ci sta quasi mai". Di Maio spiega: "Mi dicevano, ma com'è che quello (Salvini ndr) sta in ogni Comune e tu non ci sei mai? Poi abbiamo scoperto che usava gli aerei di Stato. Ma se qualcuno pensa che dobbiamo cominciare a fare i voti con quella roba là, noi l'abbiamo lì ucciso il Movimento".