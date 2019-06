L'ultima fake news di Saviano: "Più morti in mare con la Lega"

Roberto Saviano dà i numeri sui migranti in televisione, negando che la politica del governo abbia fatto diminuire i morti nel Mediterraneo. Un monologo senza contraddittorio durato una ventina di minuti, corredato da immagini strappalacrime sui salvataggi in mare, quello concesso allo scrittore di Gomorra durante Carta Bianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai3. Un duro atto di accusa che fa infuriare il direttore de il Giornale Alessandro Sallusti, in collegamento video. Sullo schermo scorrono i dati dell'Unhcr che mostrano come dalle 3.243 persone decedute in mare, nel 2014 si è scesi a 1.279 decessi nel 2018 e a 314 nel 2019.

Per Saviano, però, non è vero che la politica di Salvini dei porti chiusi fa morire meno persone in mare. Sallusti si infuria perché la conduttrice fa parlare a ruota libera Saviano sulla tv pubblica senza mettere in discussione i numeri che fornisce e senza sottolineare che invece «Salvini ha fatto morire 4mila persone in meno». Il fatto è che Saviano parla «in percentuale», come la Berlinguer cerca di sottolineare per placare le ire del direttore: «Sono diminuiti in proporzione agli arrivi», dice.