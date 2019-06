L'ultima gaffe della Cirinnà: "Cara Monica, la Galli bacia la sorella"

L'Italia ha battuto la Cina e il sogno mondiale delle Azzurre continua. Per festeggiare la vittoria, la senatrice Pd e promotrice della legge sulle unioni civili Monica Cirinná ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto della centrocampista della Nazionale Italiana, Aurora Galli, che bacia un'altra ragazza.

" La vittoria più dolce. Le nostre azzurre, il nostro orgoglio ", ha scritto la Cirinnà sul social accompagnando la frase con tanto di arcobaleno e cuoricino rosso. E subito è arrivato il commento del presidente e vice presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie e di Pro Vita e Famiglia.

" Per Monica Cirinná l'omosessualità è un lavoro da portare a termine. Cosí ieri sera, ossessionata dal suo ruolo e dalla smania militante, è caduta nell'ennesimo epic fail dopo la vittoria delle Azzurre sulla Cina ", hanno denunciato Toni Brandi e Jacopo Coghe.

"La senatrice dem ha preso un grande abbaglio condividendo sul suo profilo Facebook la foto di Aurora Galli che bacia una donna con tanto di hashtag inneggiante #lovewins. Ma a nulla sono valsi i numerosi commenti che riportavano alla realtà, perché il suo post è ancora là", hanno proseguito i due organizzatori del Congresso Mondiale delle Famiglie.

In molti infatti hanno sottolineato che la ragazza nella foto con la Galli è proprio la sorella della giocatrice. La Cirinnà ha anche risposto ai commenti degli utenti affermando: " Sappiamo che sono sorelle, resta un bellissimo gesto d'affetto ". Forse la senatrice sarà anche riuscita a rimendiare in corner, ma " la gaffe non finisce qui – sottolineano dal Congresso - perché la foto addirittura risale alla vittoria delle Azzurre contro la Giamaica e la stessa Galli scrisse una dedica d'affetto alla sua familiare postandola su Instagram ".