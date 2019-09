L'ultimatum dei renziani: "Se aumentate l'Iva in Senato votiamo contro"

"Sull'Iva ci vuole uno stop. Punto e basta ". È già scontro tra i renziani e il nuovo governo giallorosso sul tema dell'Iva. Ieri, alle dieci di sera, si è riunito un vertice notturno, per discutere sulla nota di aggiornamento al Def, ma in realtà la discussione è stata tutta incentrata sul caso dell'Imposta sul valore aggiunto.

Già nel pomeriggio di domenica, come ricorda il Corriere della Sera, Luigi Marattin e Teresa Bellanova, renziani usciti dal Pd per passare a Italia Viva, avevano cercato di convincere il vice ministro dell'Economia Antonio Misani (Pd) a frenare gli interventi sull'Iva, che servirebbero a finanziare il taglio delle tasse sul lavoro. Vista la risposta negativa di Misani, viene chiamato in causa il premier Conte e viene convocato un vertice notturno. Seduti al tavolo ci sono Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri, Riccardo Fraccaro e i capi delegazione dei quattro partiti di maggioranza: Dario Franceschini (Pd), Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle), Teresa Bellanova (Italia Viva) e Roberto Speranza (Leu).

Bellanova attacca sostenedo che " questo governo è nato a inizio settembre per fermare l' Iva e non può a fine settembre aumentare l'Iva. Noi così la manovra al Senato non la votiamo". Ma, ribatte Gualtieri, il governo giallorosso "è nato anche per tagliare le tasse sul lavoro" . E come si possono tagliare le tasse sul lavoro se l'Iva non si può toccare? Il problema è sempre lo stesso: capire dove trovare i soldi per abbassare le tasse.