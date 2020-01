M5S cambia lo Statuto: i fondi residui non andranno più a Rousseau

Grandi cambiamenti in casa M5S. La svolta nel sistema delle restituzioni, chiesta a gran voce dagli eletti pentastellati e anticipata nei giorni scorsi dai vertici grillini, si concretizza con il nuovo statuto del Comitato rimborsi, la "cassaforte" creata nel 2018 dal capo politico Luigi Di Maio per controllare più da vicino lo stato delle rendicontazioni.

Lo scorso 9 gennaio, il leader pentastellato e i capigruppo M5S di Camera e Senato (Davide Crippa e Gianluca Perilli, subentrati come membri del Comitato agli ex capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli) si sono presentati davanti al notaio di Roma, Luca Amato, per modificare lo statuto dell'organo fondato nell'agosto 2018. Tra le principali novità, quelle sulla destinazione delle eccedenze. In caso di scioglimento del Comitato i fondi residui andranno al Fondo per il microcredito e non più all'associazione Rousseau. Ma non solo. Anche gli europarlamentari saranno d'ora in poi tenuti a effettuare i loro versamenti in questo fondo.

Con queste modifiche, Luigi Di Maio taglia uno dei legami economici con la piattaforma Rousseau che negli ultimi tempi è stato al centro delle contestazioni interne al Movimento. Sulla resitituzione degli stipendi, il loro riutilizzo e il contibuto obbligatorio alla piattaforma si sono create diverse tensioni che hanno accentuato il caos in casa grillina. Ma ora si vuole fare luce, mettere un punto e dettare nuove linee guida. " Facciamo chiarezza. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che, grazie al taglio volontario degli stipendi dei suoi portavoce, restituisce denaro ai cittadini per finanziare le pmi e progetti utili alla collettività. Ad oggi, infatti, sono stati restituiti complessivamente 106 milioni di euro ", si legge sul Blog delle Stelle.