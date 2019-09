M5S, rivolta contro Di Maio

Un'assemblea trasformata in un dibattito. È quanto accaduto in queste ore, durante l'incontro dei senatori del Movimento 5 Stelle, che doveva stabilire le procedure con cui eleggere il nuovo capogruppo. Ma secondo quanto filtra, si sarebbe trasformata in una discussione, con toni a tratti fortemente polemici, sui poteri del capo politico pentastellato, Luigi Di Maio.

Alla base del confronti, ci sarebbe stata la richiesta di alcuni senatori di rivedere lo statuto e ridefinire l'ambito di discrezionalità della leadership, ritenuto eccessivo. E secondo quanto trapelato, non è mancanto chi ha chiesto l'intervento del garante (e fondatore) Beppe Grillo in persona, per risolvere la questione.

A chi ha criticato lo statuto e i poteri del leader politico si sarebbero contrapposti i senatori più vicini all'attuale ministro degli Esteri, i quali hanno fatto presente che ogni riforma statutaria deve passare per un voto sulla piattaforma Rousseau. " I toni, pur essendo accesi, non sono mai sconfinati in mancanza di rispetto reciproco e tanto meno in lite ", avrebbe chiarito uno dei partecipanti al dibattito.