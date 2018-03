M5s contro il Terzo valico, insorgono centrodestra e Pd: "Follia bloccare tutto"

Sono ancora caldi i motori del Frecciarossa che per la prima volta ha unito Genova a Milano a Venezia che già il MoVimento Cinque Stelle è pronto a fermare tutto e a bloccare i lavori per il Terzo valico dei Giovi che dovrà unire la Liguria alla Pianura Padana.

All'indomani del viaggio inaugurale che ha unito i capoluoghi ligure, lombardo e veneto, i parlamentari grillini della commissione Trasporti annunciano di voler fermare tutto non appena al governo e forse anche prima: "Il Terzo Valico è un'infrastruttura devastante per l'ambiente e le casse dello Stato che, a fronte di un risparmio di percorrenza di pochi minuti, costerà complessivamente 16 miliardi di euro di soldi pubblici e distruggerà il territorio. Per questo l'abbiamo inserita tra le grandi opere inutili da abolire dopo una preliminare analisi dei costi-benefici sia da un punto di vista ambientale che economico", spiega la pattuglia pentastellata in Parlamento. Meno di un mese fa il candidato presidente del Consiglio Luigi Di Maio aveva promesso che, se mai i grillini dovessero andare al governo, i lavori sarebbero stati immediatamente bloccati.

Sala: "Follia bloccare il Terzo valico"

Contro queste dichiarazioni sono insorti gli esponenti di tutti gli altri partiti, dalla destra alla sinistra: molto critici sia il governatore della Liguria Giovanni Toti, di Forza Italia, sia quello lombardo Attilio Fontana, della Lega, che il sindaco di Milano Beppe Sala, di centrosinistra. Durissimo il commento del primo cittadino del capoluogo ambrosiano, che ha definito una "follia" l'idea di bloccare lavori che ritiene "indispensabili", puntando poi il dito contro le contraddizioni dei grillini che da un lato dicono di essere pronti a tutto pur di difendere l'ambiente e dall'altro favoriscono nei fatti il trasporto su gomma rispetto a quello, ben meno inquinante, su rotaia.

Toti: "Non torniamo a epoche oscure"

Da Genova gli fa eco Toti, che ha assicurato che "non esiste l'ipotesi nè la possibilità nè la sensatezza di arretrare dal terzo valico, opera interamente finanziata e che sta andando avanti con le talpe che stanno scavando. Un'opera che serve al porto di Genova come il pane, visto che è il primo sistema portuale di Italia e sta crescendo a due cifre. Non si possono buttare migliaia di euro di cittadini dalla finestra e riportare il paese a un'era di oscurantismo che non merita".

Fs: "I binari vanno quadruplicati"

Molto netta anche la posizione dell'ad di Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini, che si è detto sicuro che anche il M5S cambierà presto posizione: "Quando metteremo sul tavolo tutti i motivi che hanno giustificato la realizzazione di quest'opera, penso ci sarà una presa di consapevolezza anche da parte Cinque Stelle che il collegamento di Genova verso Milano e il resto d'Italia richiede necessariamente il quadruplicamento dei binari". Tutti uniti contro lo stop alle talpe che già scavano.