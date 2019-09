M5S, ecco l'ordine "green" dato agli eletti: "Uscite dai palazzi, fate foto bucoliche"

Un invito a uscire dai palazzi della politica, a mettersi in posa e a fare scatti in mezzo alla natura, in "contesti bucolici". Un messaggio, arrivato via sms a tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle, proprio mentre è in corso la trattativa per il loro ingresso nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. L'esortezione sarebbe arrivata da chi si occupa di comunicazione tra i pentastellati. Una specie di raccomandazione "green" anti-casta.

Il testo del messaggio

" Come sapete, il tema dello sviluppo economico innovativo e della salvaguardia dell'ambiente è centrale per tutti noi del M5S e per fare sì che si raggiungano sempre più persone, un buon modo è utilizzare sempre più scatti fotografici ambientali nella natura invece che in contesti urbani o palazzi della politica ", spiega il messaggio. Un tema, quello dell'ambiente, considerato uno dei più importanti tra gli attivisti del movimento e i suoi rappresentanti, ripreso anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal leader politico, Luigi Di Maio.

Le indicazioni

" In un momento storico in cui il Pianeta grida aiuto, sempre più forte, crediamo che anche questo sia un modo per aiutare e per risvegliare sempre più coscienze verso l'obiettivo di uno sviluppo economico innovativo e sostenibile ", prosegue il testo, che offre a deputati e sentarori tutti i mezzi necessari per realizzare gli scatti consigliati: " Come area foto e video, siamo a vostra disposizione per pianificare shooting fotografici e riprese video nella natura ".

Il messaggio "green" di Di Maio