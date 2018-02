M5S, Emanuele Dessì rinuncia alla candidatura

Dopo la bufera, il passo indietro. Emanuele Dessì, il grillino con la casa popolare a soli 7,7 euro, ha deciso di rinunciare alla candidatura al Senato per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Ad annunciarlo su Facebook è, Luigi Di Maio: " In questi giorni tutti i giornali e i tg nazionali hanno parlato del candidato del MoVimento 5 Stelle nel Lazio Emanuele Dessì" , scrive il capo politico del Movimento Cinque Stelle, " Mentre il centrodestra in Campania candidava Luigi Cesaro, detto Giggino 'a Purpetta, ex autista del fondatore della nuova camorra organizzato Raffaele Cutolo, e il Pd in Sicilia candidava gli uomini di Cuffaro e Lombardo, tutta l'attenzione mediatica era per Dessì. Diversamente da molti candidati dei partiti, Dessì è incensurato, non è indagato e vive in una casa popolare che gli è stata regolarmente assegnata, come ha confermato lo stesso Comune di Frascati. Oggi ho parlato con lui e in seguito ai tanti attacchi ricevuti ha deciso di fare un passo indietro per tutelare la sua persona e il MoVimento 5 Stelle, impegnandosi a rinunciare alla candidatura e in ogni caso all'elezione alla carica di senatore. Ora mi aspetto che i veri impresentabili, quelli che riempiono le liste dei partiti, facciano lo stesso. Il MoVimento 5 Stelle ha candidato persone super competenti, persone che hanno testa e cuore, una squadra di cui sono fiero e insieme alla quale cambieremo il Paese ".