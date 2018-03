M5s, la "Iena" Giarrusso non entra in Parlamento

Dino Giarrusso, la Iena candidata alla Camera dal Movimento Cinque Stelle, non metterà piede a Montecitorio. Infatti la sua avventura politica è già finita. Nel suo collegio al Gianicolo ha dovuto cedere il passo a Riccardo Magi, il candidato di +Europa. Una sconfitta che di certo pesa su Giarrusso che ha lasciato momentaneamente le Iene per giocarsi la sua partita con i pentastellati. E così lo stesso Giarrusso ha riconosciuto la sconfitta con un post su Facebook e ha voluto ringraziare gli elettori. "Sono felice di essermi candidato, benché fossi in un collegio praticamente impossibile da vincere.Sono felice di aver conosciuto i cittadini del territorio, in una campagna strada per strada che è stata una delle esperienze più belle e formative della mia vita: avrei voluto portare le loro istanze alla camera, e mi spiace non poterlo fare. Ho perso la sfida, non andrò in parlamento, e faccio gli auguri di buon lavoro a chi mi ha battuto", ha spiegato Giarrusso.



La Iena rivendica con orgoglio la sua appartenenza al Movimento nonostante la sconfitta e così afferma: "Sono orgoglioso di far parte del MoVimento Cinquestelle, e sono entusiasta dei risultati ottenuti, compresa la mia sconfitta. Grazie a tutti, ed in particolare agli attivisti che mi hanno aiutato durante questa bellissima campagna elettorale".