Il M5s inchioda la Bellanova: "Soldi al Gal del suo segretario"

Scoppia un'altra grana nella maggioranza giallorossa. Il Movimento 5 Stelle si è, infatti, scagliat contro il titolare dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Al centro della polemica, come ricostruisce anche l'agenzia Adnkronos, ci sono i fondi destinati ai territori colpiti dalla xylella previsti dal piano di rigenerazione. Risorse che, come sottolinea su Facebook la senatrice grillina Barbara Lezzi, dovrebbero "essere destinate alle sole aree infette" ma che la ministra renziana vuole di "distrarre dagli agricoltori" . Ben 40 milioni di euro stanno, infatti, per finire nelle casse del Gruppo d'azione locale (Gal) e del Distretto agroalimentare di qualità Jonico Salentino (Dajs) il cui amministratore è segretario particolare della Bellanova stessa. "Non va affatto bene - chiosa la grillina - per niente bene" .

Nel post pubblicato su Facebook, che ha fatto esplodere una bagarre impressionante in Aula, la Lezzi precisa che quei 300 milioni di euro che lei stessa aveva stanziato per questo provvedimento, quando era ministro per il Sud, "devono arrivare agli agricoltori, piccoli e grandi. Devono arrivare a quelle persone che non hanno più lacrime per piangere, che sono nella totale disperazione perché impossibilitati a produrre e di conseguenza non hanno reddito" . Quindi aggiunge: "È tutto importante. Lo è la ricerca, lo sono i Gal e i distretti agroalimentari ma questa volta gli unici destinatari devono essere quegli uomini e quelle donne con i calli alle mani che hanno reso fino ad ora il Salento una meravigliosa distesa di ulivi. Si deve dare una risposta concreta per ripristinare la produzione e il paesaggio" . Interpellato dai cronisti dell'agenzia Adnkronos per commentare il post della senatrice pentastellata, il segretario particolare del ministro, Cosimo Durante, presidente del Gal Terra d'Arneo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Ovviamente le accuse alla Bellanova ha aperto l'ennesima frattura nella maggioranza che sostiene l'esecutivo Conte. La deputata salentina del M5S, Soave Alemanno, si è comunque detta certa che "il ministro vorrà rivedere la ripartizione dei fondi operata" e di non destinare più quei 40 milioni di euro a favore del Gal e del Dajs. "In un momento tanto critico e difficoltoso - conclude l'esponente grillina - c'è urgenza di responsabilità" . Ad attaccare il ministro di Italia Viva, però, non ci sono solo gli alleati di governo, ma anche le opposizioni. A partire dagli uomini di Matteo Salvini. "I soldi che il governo di cui faceva parte la Lega furono stanziati per l'emergenza xylella in Puglia, devono andare agli agricoltori pugliesi, che non hanno più nemmeno gli occhi per piangere, e non agli amici degli amici" , tuona il deputato pugliese della Lega, Rossano Sasso. "Che il Ministro Bellanova smentisca la sua collega di maggioranza, o si dimetta" .