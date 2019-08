M5s nel caos: rischio resa dei conti al vertice dei parlamentari

La trattativa per l'inciucio giallo-rosso ha mandato in titl sia il Partito Democratico sia, soprattutto, il Movimento 5 Stelle, protagonista di una nuova, ennesima giravolta. L'accordo con Nicola Zingaretti e i dem non arriva e la rottura è ormai a un passo. Ma il clima non è teso solo tra Pd e M5s, bensì si respira aria pesante all’interno della stessa compagine pentastellata. L'Agi racconta infatti che queste sarebbero ore assai concitate nelle chat dei parlamentari grillini, in tensione.

Il leader Luigi Di Maio, attorno alle 14, ha incontrato i capigruppo 5 stelle delle commissioni permanenti di congiunta dei deputati e dei senatori del Movimento 5 Stelle. Il summit avrà luogo alla Camera e da quanto riportano alcune fonti parlamentari non è escluso che si possa arrivare a una vera e propria resa dei conti se, dai vertici M5s arriveranno chiusure considerate immotivate al dialogo con il partito di Zingaretti. Il ruolo di Di Maio come capo politico non è al centro della discussione, però la maggioranza del partito è per il confronto aperto con i democratici e così sono in molti a spingere per non tirare troppo la corda.

Secondo l'agenzia stampa, dunque, non è escluso che possa essere avanzata la richiesta di un voto dell'assemblea per riorientare il mandato di trattare coi dem, e superare le secche nelle quali il dialogo si è arenato. E poi c’è anche il nodo Rousseau, la piattaforma della Casaleggio Associati con la quale il Movimento darà diritto di parole ai propri iscritti, chiamati a esprimersi sull'eventuale accordo di governo con il Pd. Con il rischio, più che concreto, che lo boccino senza mezzi termini.