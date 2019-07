Il M5s perde altri pezzi: Galantino passa al Misto

Il Movimento 5 Stelle perde altri pezzi in Parlamento. Come ha anticipato l'agenzia Adnkronos, infatti, il deputato Davide Galantino ha deciso di passare al gruppo misto.

Galantino, vicino alla deputata espulsa dal 5S Veronica Giannone, era tra quelli accusati di non restituire i rimborsi parlamentari come richiesto dal regolamento grillino. Tuttavia, non aveva mai fatto mistero di non condividere la scelta di devolvere i versamenti a un conto corrente privato (intestato a Luigi Di Maio e ai due capigruppo, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli).