M5S, quando Casaleggio sr diceva: "Impraticabile governare col Pd"

"Oggi muore il Movimento di Gianroberto Casaleggio RIP". A scrivelo in un tweet è il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni dove aver postato un video di un'intervista che Gianroberto Casaleggio aveva rilasciato a Gianluigi Nuzzi nel 2013.

"Se Giorgio Napolitano chiedesse al movimento 5 stelle di entrare in un nuovo governo con il partito democratico, lei cosa farebbe, come risponderebbe? ", chiede Nuzzi. Il co-fondatore del Movimento Cinque Stelle con ha neppure un attimo di esitazione: " L’ho già detto, uscirei dal Movimento". A quel punto, il giornalista insiste: "Oggi lo trova impraticabile?". "Impraticabile" , chiosa Casaleggio senior. Chissà cosa penserebbe del fatto che oggi il M5S, il movimento anti-casta per eccellenza, abbia sfruttato una sua invenzione, la piattaforma Rousseau per ratificare un'alleanza di governo col Partito democratico di Nicola Zingaretti e Matteo Renzi? Il tutto dopo essere stato per 14 mesi al governo con la Lega di Matteo Salvini, il partito più vecchio d'Italia. Un passaggio trasformista da destra a sinistra avvenuto nel giro di un mese e benedetto da poco più di 63mila clic.