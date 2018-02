M5s, "Rimborsopoli" senza fine: "Buco da mezzo milione"

Il Movimento Cinque Stelle affonda sempre di più sul caso "rimborsopoli". Come ha ricordato il Giornale, lo scandalo si sta allargando e a quanto pare nella bufera non potrebbero finire solo io deputato Andrea Cecconi e il senatore Claudio Martelli. Il Giornale infatti aveva alzato il velo su un ammanco di almeno 226 mila euro confrontando i dati dei grillini e quelli del Ministero allo Sviluppo Economico. Adesso il buco però portebbe addirittura arrivare a mezzo milione di euro. Infatti va sottolineato che nello stesso fondo per le Pmi su cui sono stati versati 23.192.131 euro ci sarebbero anche i soldi degli stipendi sforbiciati dei consiglieri regionali. I grillini sostengono di aver restituito 23.418.354 euro. Ma come dimostra il documento del Ministero, la cifra è più bassa. Considerando le restituzioni dei consiglieri, il "buco" lasciato dai parlamentari potrebbe essere ben più profondo.



E quota 500 mila euro si tocca analizzando i versamenti di tre Regioni: Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. I consigieri di queste Regioni hanno versato per l'esattezza 516.361 euro. Cifra questa che va tolta dal fondo dei parlamentari. E come riporta l'Adnkronos, alcune fonti grilline avrebbero confermato che le cifre che mancano all'appello sarebbero ben più alte. Il caso rimborsopoli mostrato anche in un servizio de Le Iene potrebbe dunque agitare e non poco i grillini a poche settimane dal voto. Un fonte anonima nella clip pubblicata sul web dal programma di Italia Uno rivela che Cecconi, capogruppo alla Camera e capolista nelle Marche, ha fatto undici bonifici per un totale superiore a 21mila euro. Ma di quei soldi si è persa traccia.



Intanto proseguono le verifiche di grillini al Mef per capire chi ha tradito la promessa fatta agli elettori. L'M5s sarebbe pronto ad espellere chi non ha rispettato i patti. "Abbiamo verificato che sul fondo arrivavano bonifici non solo di deputati e senatori, ma anche di parlamentari uscenti e dei gruppi M5S di alcune Regioni. Pubblicheremo in chiaro tutti i dati e chi non ha versato verrà espulso", hanno fatto sapere fonti grilline. La slavina "rimborsopoli" è solo all'inizio.