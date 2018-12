M5S, Sgarbi: “Voterò la legge mentre voi precipitate”

Alla Camera va in scena un altro inappuntabile intervento di Vittorio Sgarbi che demolisce i grillini sul metodo "inacettabile" con cui è stata discussa e votata la manovra.

"Mi chiedo se lei - dice Sgarbi rivolgendosi al presidente Roberto Fico - e il Movimento Cinque Stelle, che è un giovane movimento, non siate presi da una senescenza precoce. Diceva Foucault: ‘I vecchi danno buoni consigli perché non possono dare cattivi esempi. Voi date buoni consigli e cattivi esempi benché giovani" . E aggiunge: "C’è qualcosa di inquietante se persino voi vi ribellate a voi stessi siete già vecchi e i vecchi si avviano a morire". Sgarbi contesta un metodo che "impedisce al Parlamento sovrano di valutare ed emendare la legge di Bilancio, il provvedimento più importante dello Stato, pubblicando il testo di un maxi-emendamento di 192 pagine 5 ore prima del voto di fiducia in Senato, senza passare dalle commissioni".