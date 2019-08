M5S mette i paletti: "Rousseau conta"

" Il voto degli iscritti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau conta ".

Da il blog delle Stelle arriva una dichiarazione che mette 'benzina sul fuoco' sulla non semplice contrattazione tra Pd e M5S per la nascita del nuovo governo Conte. A creare 'qualche preoccupazione' ci aveva già pensato Luigi Di Maio con le sue dichiarazione a seguito del incontro con Conte, che avevano reso gli animi democratici abbastanza irrequieti; ora, ad aumentare l’incertezza, il post sul blog che (e questo non meraviglia) arriva poco dopo l'intervento davanti alle telecamere del capo politico dei grillini.

" Rousseau non è un vezzo, ma uno strumento che la nostra comunità politica si è dato per far arrivare nelle istituzioni la voce dei cittadini. Ricordiamo a chi critica questo strumento che ogni eletto del MoVimento, dai Comuni all’Europarlamento passando per Regioni e Camere, è un portavoce di queste istanze ", si legge.

Il post ricorda la supremazia degli iscritti e di quanto verrà da loro deciso attraverso la piattaforma voluta da Casaleggio; pertanto qualsiasi contrattazione dovesse portare alla nascita di un nuovo governo con il Pd (anche se frutto del lavoro degli stessi parlamentari 5Stelle) dovrà comunque trovare parere positivo degli iscritti: " Rousseau conta perché è parte integrante dei nostri processi decisionali (...) I gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle hanno un ruolo importante e stanno lavorando intensamente in questi giorni per definire un possibile programma di governo, nell’esclusivo interesse degli italiani, poi la parola passerà agli iscritti certificati della piattaforma Rousseau e ci atterremo, com’è ovvio, alla loro decisione ".