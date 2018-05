Da Macron ai timori Nato: i giallo-verdi mettono paura

Il governo giallo-verde e i profili dei potenziali futuri ministri generano apprensione anche oltreoceano, rischiando addirittura di incrinare l'Alleanza Atlantica.

La preoccupazione della Nato è alimentata anche dalla dichiarata attrazione di Matteo Salvini per Vladimir Putin. Inclinazione confermata dall'inserimento nel contratto siglato con Luigi Di Maio di un capitolo dedicato alla fine delle sanzioni nei confronti della Russia. Decisione che ha già incassato, ovviamente, il gradimento dello zar Putin. «È un buon segno», commentano fonti vicine al leader anche se c'è la consapevolezza che per l'Italia sarà difficile muoversi in questa direzione in modo indipendente dall'Europa. Ma se questa decisione ha il gradimento della Russia dall'altro lato ha scatenato la preoccupazione degli Usa di fronte ad una presa di posizione unilaterale del governo italiano, in un quadro già molto fragile, che sembra preludere ad un clima da guerra fredda. Aggiunge benzina sul fuoco il premier francese Emmanuel Macron che a proposito delle trattative Lega-M5S parla di «forze paradossali ed eterogenee che potrebbero allearsi su un progetto di cui non si conoscono i dettagli».

Ma è soprattutto l'identikit dei futuri ministri a preoccupare la Nato per quanto riguarda tre ruoli chiave oltre a quello del premier ovvero gli Esteri, la Difesa e Viminale, visto che i titolari di questi dicasteri per competenza condividono informazioni militari top secret. L'ipotesi di un Salvini al Viminale e di un Di Maio agli Esteri avrebbe fatto saltare sulla sedia gli addetti ai lavori. Ma la lista dei ministri dovrà comunque passare al vaglio del Quirinale. In passato Giorgio Napolitano non esitò a bocciare Nicola Gratteri proposto da Matteo Renzi per la poltrona di Guardasigilli. E pure Sergio Mattarella intende mettere al riparo i ministeri chiave degli Esteri, dell'Economia e anche della Difesa.

Ecco che per la Farnesina infatti circola in modo sempre più insistente il nome di Giampiero Massolo che è già stato segretario generale agli Esteri. Salvini non rinuncerà facilmente al Viminale mentre dovrebbe esserci un ruolo da sottosegretario alla presidenza del Consiglio per i grillini Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora che difficilmente arriveranno alla poltrona del premier.

Bonafede potrebbe anche ricoprire il ruolo di Guardasigilli anche se alla Giustizia vengono quotati pure due leghisti: Nicola Molteni e Giulia Bongiorno.

Per l'uomo chiave del Carroccio, Giancarlo Giorgetti ci sarà o il ministero dell'Economia o il ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. In alternativa Claudio Borghi o Armando Siri sempre per il Carroccio. All'altro fedelissimo di Salvini, Gianmarco Centinaio, toccherebbe il Turismo o in alternativa gli Affari Regionali. Sempre alla Lega dovrebbero andare il ministero dell'Ambiente a Lucia Borgonzoni e quello dell'Agricoltura a Stefano Candiani.

Per il ministero della Difesa nei giorni scorsi è circolato il nome di Umberto Rapetto, un ex ufficiale della Guardia di Finanza esperto di sicurezza informatica gradito in passato ai Cinquestelle ma ora assai più vicino alla Lega.

Il grillino Danilo Toninelli potrebbe finire alle Riforme mentre ai Rapporti con il Parlamento sono in pole position due leghisti: Raffaele Volpi e il veterano Roberto Calderoli.

Per il dicastero della Salute si insiste sul nome della pentastellata Giulia Grillo ma ha ottime chances anche il leghista Luca Coletto, assessore alla salute del Veneto. Un posto nell'esecutivo dovrebbe andare anche Laura Castelli, torinese e parte attiva nel tavolo delle trattative. Infine per le Infrastrutture reclamate dal Carroccio si parla di Giuseppe Bonomi amministratore delegato di Arexpo.