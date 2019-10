Magalli: "Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica"

"Credo che Mario Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica" . Parola di Giancarlo Magalli, compagno di scuola al liceo Massimo dell'ex presidente della Bce.

Il conduttore televisivo, intervistato dall'AdnKronos definisce Draghi " una persona perbene, intelligente, preparata con un grande senso dello Stato" e aggiunge: "Dovrebbe godersi la vita e la famiglia" . Secondo Magalli, Draghi, che ieri il leghista Giancarlo Giorgetti ha indicato come futuro premier, è abbastanza "intelligente" da rifiutare sia questo ruolo sia quello di Capo di Stato. " E se invece volesse fare il Presidente sarebbe peggio per lui" scherza Magalli che reputa "un titolo di merito" da parte dell'ex presidente della Bce quello di non aver ricoperto ruoli politici. "Conosce la politica ma non ne fa parte. Sarebbe il primo Presidente della Repubblica a conoscere lo Stato senza provenire dalle sue viscere. Il che non sarebbe male ", spiega Magalli che ricorda di aver avuto come compagni di classe non solo "Mario" ma anche "Montezemolo, De Gennaro e Abete". E rivela: "Mario era simpatico, molto ironico, tranquillo, non faceva confusione ma apprezzava chi la sapeva fare bene". Magalli lo descrive come un tipo "riservato ma aperto alla battuta e al divertimento. Era serio ma non serioso" . E conclude: " Ci siamo anche scritti ma le strade si sono divise. Dopo che fui bocciato in primo liceo andai in un'altra scuola dove trovai De Sica e Verdone".