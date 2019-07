Maggioranza battua alla Camera: sotto per due voti sull'ingiusta detenzione

La maggioranza di governo è stata battuta in aula alla Camera, per soli due voti, su un emendamento, votato a scrutinio segreto, riguardante un emendamento alla proposta di legge che modifica il testo sull'ingiusta detenzione.

La maggioranza è andata sotto a causa delle assenze dei parlamentari: 88 i deputati leghisti presenti in aula, su 125, e 157 su 216 quelli pentastellati. In tutto, raggiungevano quota 245. Ma i voti non sono bastati ugualmente, a causa di 5 franchi tiratori, che non hanno seguito le indicazioni del partito al momento della votazione, conclusasi con 240 voti contrari alla norma e 242 favorevoli, che hanno dato il via libera all'emendamento.

L'emendamento modifica, così, il testo della proposta di legge che voleva cambiare, a sua volta, gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei megistrati. "La norma - spiega Renato Brunetta- dice che avvalersi della facoltà di non rispondere è un diritto e non inficia il diritto ad avere un risarcimento. Una volta che l’imputato era stato assolto e aveva chiesto il risarcimento, il risarcimento non veniva dato perchè l’imputato nella fase iniziale si era avvalso della facoltà di non rispondere" . Il testo dell'emendamento approvato recita che " ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, non può assumere rilievo il fatto che l’indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio ".

La decisione della Camera è stata accolta da un applauso di Forza Italia, che aveva proposto l'emendamento.