Il magistrato Albamonte: "Carcere per gli evasori? Così rischiamo il caos"

Il sistema giudiziario non riuscirà a sostenere il blocco della prescrizione e l'introduzione del carcere per gli evasori. Ne è convinto Eugenio Albamonte, magistrato a Roma e segretario di Area democratica per la giustizia, un'associazione che riunisce tutti i magistrati progressisti.

La paura dei magistrati è quella di vedere bloccarsi la macchina della giustizia italiana, a meno che il legislatore non adotti dei correttivi: "Il rischio che corriamo, se non si interviene subit o- spiega Albamonte in un'intervista all'Huffington Post- è che tra tre o quattro anni ci ritroveremo di fronte a problemi gravi per il funzionamento del sistema della giustizia ". Ma, avvisa, non ci sarà nessuna Apocalisse a gennaio del 2020, dato che " il regime della prescrizione sarà applicabile ai reati che saranno commessi a partire da quella data. È evidente che gli effetti si produrranno dopo" .

Il sistema giuridico potrebbe, infatti, ingolfarsi, portando ad un accumulo di processi che difficilmente riusciranno a essere smaltiti in tempi brevi, soprattutto in alcuni "colli di bottiglia", in cui confluiscono migliaia di procedimenti, " come il passaggio tra il giudizio di primo grado e la Corte d’Appello ".

Per sistemare la situazione servirebbe, a detta del magistrato " una depenalizzazione ulteriore ". Infatti, non tutti i reati " corrispondono a situazioni effettivamente meritevoli della sanzione penale. È la tendenza del legislatore, del resto: quando c’è un problema, un allarme sociale, si risponde con una norma penale. E questo stesso ragionamento è stato fatto anche con il decreto sull’evasione fiscale ". Non solo. Per evitare il collasso del sistema di giustizia italiano " sarebbe necessario un più ampio ricorso ai riti alternativi, come l’abbreviato e il patteggiamento. Bisognerebbe incentivarli ".

Sul carcere per gli evasori, Albamonte sottolinea che, per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, basterebbe rendere efficaci i controlli. Ma " noi abbiamo il sistema che indulge spesso con i condoni, che creano una sorta di aspettativa, della serie 'quello che non pago oggi, nella peggiore delle ipotesi lo pagherò domani'" . L'introduzione del carcere per gli evasori, però, comporterebbe poi altre indagini e soprattutto ulteriori processi, che si aggiungerebbero alle migliaia già in stallo: " Noi ci troviamo in una struttura che è quasi al collasso, che assolutamente non riuscirà a sostenere l’impatto del blocco della prescrizione dopo il primo grado, figuriamoci cosa può succedere se incrementiamo il carico con nuovi reati ".

E sulla proposta per una riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura (Csm), Albamonte precisa che " una dalle cause che ha prodotto i fatti che sono venuti alla luce a primavera " (cioè lo scandalo legato a Palamara) è stata la condeguenza proprio del sistema elettorale dei consiglieri del Csm. Infatti, " quando si va verso il maggioritario uninominale, il risultato è un rafforzamento del potere di chi propone le candidature" .