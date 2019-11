La mail ai grillini morosi: "Restituzioni entro il 31 dicembre"

Un vero e proprio ultimatum. I grillini morosi hanno fatto perdere la pazienza ai vertici del Movimento 5 Stelle: sono diversi coloro che non hanno ancora provveduto a sistemare la restituzione dei soldi che ora andranno necessariamente versati entro e non oltre il 31 dicembre. Parla chiaramente la mail inviata a deputati e senatori pentastellati: " Le ricordiamo che gli impegni da Lei assunti, all'atto della sua candidatura con il Movimento 5 Stelle, oltre a costituire una vera obbligazione giuridica, come di recente affermato dall'Agenzia delle Entrate ", costituiscono " anche e soprattutto, un impegno morale nei confronti di tutti i cittadini italiani e, in particolare, di quelli che l'hanno votata ".

Nella mail targata "Staff"- stando a quanto appreso e riportato dall'Adnkronos - è stato ricordato come il M5S " contrariamente agli altri partiti politici, non percepisce nemmeno un euro da tali restituzioni che sono state devolute in passato al 'Fondo per il Microcredito' e, attualmente, a seguito di votazione online degli iscritti, al 'Fondo per la povertà educativa infantile', al 'Fondo per il diritto al lavoro dei disabili' e infine al 'Fondo contro la violenza sulle donne ".

L'avvertimento

Perciò i grillini sono stati invitati a " ottemperare agli impegni giuridici e morali da Lei assunti entro e non oltre il 31 dicembre 2019 ". L'avvertimento, in caso di inadempienza, è netto, diretto, senza giri di parole e mezzi termini: " Il mancato tempestivo riscontro a tale invito integra una grave violazione disciplinare per la quale i probiviri, che leggono per conoscenza la presente, si attiveranno senza ulteriore indugio ".

Da qualche tempo si è aperta anche la questione delle restituzioni all'interno del Movimento 5 Stelle: non sono pochi coloro che non riescono a digerire i 300 euro mensili da versare per la piattaforma web Rousseau. Pochi giorni fa, infatti, fonti grilline avevano fatto sapere: " Il collegio dei probiviri è pronto a sanzioni contro gli eletti non in regola con le restituzioni ". E ci sarebbe addirittura chi avrebbe rivendicato a gran voce il proprio essere moroso: " Non ho pagato perché non ritengo giusto pagare ". Potrebbe dunque trovare conferma l'indiscrezione svelata da alcuni eletti pentastellati: " In diversi vogliono solo tenersi il denaro ".

Come se non bastasse si era aperto anche il caso Lorenzo Fioramonti: il ministro dell'Istruzione sarebbe fermo a dicembre 2018; invece il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano non rendiconterebbe da febbraio di quest'anno. Ma non sono soli: a fare loro compagnia vi sono anche altri 30 parlamentari circa.