Di Maio: "Alleanza con il Pd? Al momento no"

Dopo gli accordi con il Pd che hanno fatto nascere il governo Conte-bis e portato alla candidatura a Governatore dell’Umbria di Vincenzo Bianconi , il capo politico del M5s Luigi Di Maio ha frenato sull’ipotesi avanzata dal segretario dem Nicola Zingaretti di stipulare una vera propria alleanza a livello nazionale per raggiungere la maggioranza assoluta dei consensi e sconfiggere il populismo di Salvini.

“Non sono in questo momento all’ordine del giorno patti regionali- ha dichiarato Di Maio a Sky Tg24 a "L'Intervista di Maria Latella" - nè tantomeno nazionali” con il Pd oltre quello siglato per le ormai imminenti elezioni regionali in Umbria. Verità o disperato tentativo di bloccare il forte malcontento che serpeggia nel MoVimento per l’alleanza con i dem? In politica mai dire mai e gli eventi degli utlimi due mesi lo insegnano.

Quanto si deciderà in vista del ritorno al voto in Calabria e in Emilia-Romagna, però, potrà dare indicazioni preziose sulle future mosse dei pentastellati. Nel frattempo, però, Di Maio garantisce che “a me più che i patti interessano i fatti. Il patto in Umbria con Zingaretti è che se vince Bianconi nessun assessore sarà delle forze politiche” .