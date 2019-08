Di Maio avvisa: "Ho alternativa". Ma Zigaretti conferma no a Conte

La trattativa tra Pd e 5 Stelle va avanti. Lo confermano da entrambe le parti. Ma la cena - o meglio, l'aperitivo - a casa di Spadafora di ieri sera è stata tutt'altro che serena. Il forno mai del tutto spento con la Lega, ma soprattutto l'ipotesi di un Conte bis benedetta da Beppe Grillo irritano Nicola Zingaretti. Che ancora oggi chiede un "governo di discontinuità", una "svolta" rispetto al passato chiara fin dai nomi in campo.

Ma il pallino sembra in mano a Luigi Di Maio, che - racconta il Messaggero - avrebbe dato al segretario del Pd 24 ore di tempo per dare una risposta chiara all'offerta grillina. I 10 punti illustrati dopo le consultazioni con Mattarella e soprattutto il taglio dei parlamentari "entro settembre". Ma anche - appunto - il ritorno a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte. In cambio a Paolo Gentiloni sarebbe stato offerto il posto da commissario Ue.

Ventiquattro ore decisive che potrebbero far nascere il grande inciucio. Oppure riaprire i giochi. "Questa è la cena in cui può nascere un governo. Oppure, se dovesse andare male, ne nascerà un altro...", avrebbe confidato Di Maio ai suoi ieri sera. Un'alternativa c'è, quindi. Ed è quella di stilare un nuovo contratto con la Lega.

I contatti tra i due partiti non sono mancati e dallo stesso Matteo Salvini sono arrivati segnali di apertura. Un'ipotesi che però rischia di scontentare l'area di sinistra del movimento, quella che fa capo a Fico. E pure Grillo avrebbe messo in guardia Di Maio dal rimettere tutto in mano al Carroccio, rischiando, tra l'altro, di andare davvero alle elezioni che finora Mattarella non ha mai accantonato.

Resta quindi il nodo Conte. Ma anche stamattina Zingaretti ha ribadito il suo no: "È necessario dare vita ad un governo di svolta, per il lavoro, la crescita, lo sviluppo, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione", ha spiegato da Amatrice, "Serve una nuova fase politica, che sia in discontinuità con un'esperienza, quella degli ultimi 15 mesi, che numeri alla mano non può certo essere considerata positiva. Per quanto riguarda i punti programmatici presentati dalle controparti siamo disponibili e aperti ad ogni tipo di confronto"