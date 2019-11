Di Maio: "Basta alleanze. Il Pd ci vuole portare al 2%"

"Basta parlare di coalizioni" . Dal Marocco il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in qualità di capo politico del M5S, ribadisce la sua contrarietà ad alleanze future con il Pd in vista delle Regionali in Calabria e in Emilia Romagna, dove si voterà il 26 gennaio prossimo.

"È un dibattito che sta anche stancando gli italiani, si parla di coalizioni, di accordi, io credo che dobbiamo concentrarci sugli obiettivi. Se dobbiamo parlare di qualcosa a gennaio 2020, parliamo dell'acqua pubblica", rilancia Di Maio rispondendo alle critiche avanzate da Pier Luigi Bersani sull'opportunità o meno che i grillini corrano da soli in Emilia. Dopo la finanziaria, infatti, in Parlamento arriva la discussione sulla legge sull'acqua pubblica ed è su questo che chiede: " Sono d'accordo le altre forze della maggioranza?".