Di Maio si fa il suo Cdm e fa infuriare Conte

Luigi Di Maio sembra già essere in contrapposizione al premier Giuseppe Conte. Il capo politico del M5S ieri ha riunito i ministri pentastellati alla Farnesina, quasi come se volesse fare il "suo" Consiglio dei ministri ristretto e personale.

L'obiettivo del neo ministro degli Esteri, secondo l'HuffPost, era quello di riaffermare la ritrovata centralità e dettare l'agenda del nuovo governo: approvazione del taglio dei parlamentari alla prima seduta utile della Camera, taglio del cuneo fiscale e salario minimo. “La convivenza con Salvini ci aveva costretto a essere reattivi, a vivere giorno dopo giorno vedendo quello che succedeva. Il passo va cambiato” , ha spiegato Di Maio che ha invitato i suoi a non rispondere alle provocazione dei dem, come quella del nuovo ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli che ieri non solo ha ribadito il suo sì alla Tav e alla Gronda ma ha parlato di "revisione" e non di "revoca" delle concessioni ad Autostrade. “Non rispondiamo a nessun tipo di provocazione. Dobbiamo mediare con intelligenza” , ha ammonito Di Maio. Versione simile a quella esposta dal Corriere della Sera secondo cui Di Maio avrebbe detto: "Non voglio conflitti ma lavorare serenamente. Vi prego di non rispondere alle provocazioni ma di dire al Pd di non comportarsi come la Lega".