Di Maio e Zingaretti trattano Partito il treno per il ribaltone

Luigi Di Maio e i capigruppo del Movimento Cinque Stelle pur avendo lasciato aperti i due forni con Lega e Pd, provano ad avviare già il dialogo con i dem sul fronte del taglio ai parlamentari. Si tratta del primo punto dei dieci presentati da Di Maio al Colle e della riforma su cui il Pd ha chiesto modifiche e chiarimenti. Su questo fronte dunque è stato avviato ufficialmente un dialogo tra M5s e Pd che ha già il sapore di inciucio. È stato il capogruppo al Senato dei 5 Stelle, Patuanelli, ad annunciare questa apertura nel corso dell'assemblea con i parlamentari grillini: " Per noi il taglio dei parlamentari si deve fare ora, non fra 10 anni come chiede qualcuno. È una riforma fondamentale per il futuro del Paese con cui gli italiani risparmieranno mezzo miliardo di euro ". Poi lo stesso Patuanelli ha di fatto sottolineato i 10 punti programmatici presentati da Di Maio nel suo discorso davanti ai giornalisti dopo il faccia a faccia con il presidente Mattarella: " Oggi abbiamo presentato 10 punti per noi imprescindibili e, non a caso, il taglio dei 345 parlamentari è stato fissato come primo punto sia in virtù dell’importanza che gli attribuiamo sia in virtù del fatto che manca solo un voto e dunque due ore di lavoro della Camera per portarlo a compimento ".

A questo punto il capogruppo grillino ha definito improrogabile il taglio dei parlamentari ponendolo in cima ai punti della trattativa (che a questo punto è avviata) con i dem: " Il taglio dei parlamentari è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità. A tal proposito, visto che oggi abbiamo letto dichiarazioni piuttosto vaghe al riguardo e visto che la Lega continua ad essere il partito del boh, vi chiediamo mandato per incontrare la delegazione del Pd per iniziare a parlare del primo punto appunto: il taglio dei parlamentari, sul quale chiederemo chiarezza ".