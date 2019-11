Allagamenti a Venezia, Di Maio ora fa l'ironico sui cambiamenti climatici

Luigi Di Maio ha fatto l’ironico a proposito dell’alluvione che ha colpito Venezia. E questo ha fatto infuriare la Lega. In un video su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle ha detto che “ la Regione Veneto ha bocciato una nostra proposta sui cambiamenti climatici e proprio per effetto di questi cambiamenti climatici si è allagata la sala consiliare ”. Di Maio si riferiva a quanto successo in consiglio regionale il 12 novembre. Dopo di che è arrivata la dura replica di Roberto Calderoli: “ Perché se l’avessero approvata l’alta marea non sarebbe arrivata? ”

Di Maio ha ricordato che il mondo sta il mondo sta andando in una certa direzione e non si può pensare di essere negazionisti verso i cambiamenti climatici e credere quindi di poterli fermare perché l’evidenza non va negata. “ Tutto il mondo sa che le economie più avanzate devono essere impegnate a ridurre il climate change - ha spiegato il ministro degli Esteri -. Si può anche far finta che non esistano i danni all’ambiente e quindi continuare a investire in petrolio, inceneritori e in meccanismi che provocano danni all’ambiente oppure cominciare a cambiare i processi produttivi come facciamo noi da 15 anni ”.

Il titolare della Farnesina è tornato sulla manovra economica e ha detto che l'esecutivo è stato coraggioso a introdurre la plastic tax e i meccanismi incentivanti per le auto elettriche che faranno vendere meno auto " a combustione con il motore a scoppio". Di Maio ha aggiunto che non si tratta di semplici scelte commerciali perchè è in gioco " il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti ".