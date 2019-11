Di Maio: "Il governo intervenga su orario apertura dei negozi"

Tutelare “ le persone che lavorano ”. È questo il messaggio mandato al governo da Luigi Di Maio dopo aver messo in cassaforte il decreto dignità e il decreto riders.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui, oltre a ribadire le ultime vittorie, illustra i prossimi obiettivi da raggiungere. In particolare, Di Maio ha parlato dei “ lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali ”, i quali, a detta dell'ex ministro del Lavoro, sarebbero vittime della “ giungla degli orari di apertura e chiusura ”.



“ Dobbiamo andare avanti come governo nella tutela delle persone che lavorano – ha scritto Di Maio – come nel caso delle partite Iva e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 ”.

Di Maio torna a parlare degli esercizi commerciali

Il Movimento 5 Stelle torna a sbandierare il tema degli esercizi commerciali e dei loro orari di apertura. In poche parole, per usare quelle uscite dalla bocca di Di Maio, la nuova esigenza dovrà essere quella di garantire più tutele ai lavoratori “ ricattati ” e “ senza orari di lavoro ”. Già un anno fa i grillini si erano scagliati contro l'apertura domenicale di negozi e centri commerciali, e messo sul tavolo un ripensamento delle liberalizzazioni "volute dal governo Monti".

L'obiettivo del Movimento 5 Stelle sembra essere quello cambiare l'impianto alla base dei rapporti lavorativi dei dipendenti di negozi ed esercizi commerciali, esattamente come fatto con i riders. Ed è proprio sbandierando i successi ottenuti con i Riders che Di Maio spera di fare il bis - o magari anche il tris - con altre categorie di lavoratori.