Di Maio: "L'Europa non accetti i ricatti della Turchia"

Luigi Di Maio avvisa l'Unione europea per quanto riguarda l'operazione "Fonte di pace" avviata dalla Turchia in Siria: " Il popolo siriano ha già sofferto abbastanza ". Il ministro degli Esteri, intervistato da La Repubblica, ha spiegato la posizione del governo italiano relativamente all'offensiva contro i curdi: " Condanniamo con forza ogni tipo di intervento militare perché rischia di pregiudicare gli sforzi della coalizione anti Isis ". Dunque la soluzione " non può passare attraverso l'uso delle armi, ma attraverso dialogo e diplomazia ".

"Europa sia unita"

Il grillino ha spiegato come vi erano già perplessità " sugli accordi presi in passato per il blocco dei flussi dei migranti in Turchia " e ha annunciato che nella giornata di lunedì sarà in Lussemburgo per chiedere " che l'Europa agisca con una sola voce ".