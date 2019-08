Di Maio sfida Salvini: "Noi al governo per tagliare le poltrone"

Il day-after al voto sul Tav che ha spaccato in due la maggioranza di governo, facendo litigare Lega e Movimento 5 Stelle, vede un sussulto di Luigi Di Maio. Il leader del M5s, con un post su Facebook, rompe il silenzio. E lo fa tirando una frecciatina all'alleato leghista e a chi parla e a chi chiede il rimpasto di governo.

"I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega. C'è una riforma del MoVimento 5 Stelle che aspetta l'ultimo voto il 9 settembre. Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari. Significa che alle prossime elezioni molti vecchi politicanti dovranno iniziare a cercarsi finalmente un lavoro" , lo sfogo del ministro del Lavoro, che cerca così di spostare l'attenzione dalla scoppola subita sull'Alta Velocità Torino-Lione a una riforma cara ai grillini.

Il vicepremier pentastellato gonfia il petto e sciorina i presuntu vantaggi del provvedimento, sostenendo che i soldi risparmiati con la riduzione dei deputati e senatori poterà benefici a tutti gli italiani: "È una riforma epocale contro i privilegi dei politici e in favore del buon senso. Per anni lo Stato ha saputo solo chiedere, dal 9 settembre invece comincerà a restituire qualcosa indietro ai cittadini: risparmiamo mezzo miliardo di euro da mettere su strade, ospedali, sulla riduzione delle tasse" .