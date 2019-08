Di Maio sfida Salvini: "Siamo qui per fare, mi aspetto lealtà"

Le spaccature nel governo gialloverde sono ogni giorno più evidenti. Dalla giustizia alla sicurezza, passando per Tav e autonomia, ogni tema si trasforma in un grosso scoglio da superare. E tra critiche e frasi non dette, ora spunta una foto che vale più di mille parole.

Lo scatto, pubblicato da Luigi Di Maio, ritrae il vicepremier pentastellato sorridente e abbracciato al premier Giuseppe Conte, al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e a quello della Giustizia, Alfonso Bonafede. Una vera e propria squadra per punzecchiare l'alleato di governo, Matteo Salvini.

" Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare - ha scritto Di Maio nel post su Facebook che accompagna la foto -. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione ". Una frase che suona come una frecciatina al ministro dell'Interno che poco prima aveva ribadito: " Io voglio un governo che fa le cose, altrimenti la parola va agli italiani ".

" Mi aspetterei muri e 'no' dalle forze di opposizione, che poi è quello che fanno. Ma da chi sostiene questo governo - ha avvertito Di Maio - mi aspetto lealtà e sostegno a riforme e norme che dobbiamo portare avanti. Perché questo non è un gioco, abbiamo delle responsabilità ".