Di Maio su Salvini: "Ogni volta devo fare un accordo con quell'altro"

"Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Cdm, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell'altro là e dobbiamo fare un accordo". Luigi Di Maio si sfoga davanti ai suoi nel corso di un'assemblea a porte chiuse tenutasi con gli attivisti di Cosenza.

La frase "bomba" in cui il capo politico del M5S descrive l'alleato di governo Matteo Salvini "quell'altro" è stata rubata da LaCnews24, testata online calabrese che ha pubblicato l'audio dell'intero intervento del vicepremier Di Maio. " A volte dobbiamo subire l'atteggiamento della Lega che è insopportabile. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all'opposizione o cercavamo di portare a casa il più possibile nelle peggiori condizioni", ha spiegato Giggino prima di prendersela con il leader della Lega. Di Maio ribadisce che esiste una sorta di partito unico pronto a far cadere il governo per evitare il voto di settembre sul taglio dei parlamentari. E "io però nel frattempo mi prendo i 'vaffanculo' di chi dice che faccio gli accordi con Salvini" , aggiunge stizzito. Pronta la replica di Salvini che, secondo alcune fonti leghiste,avrebbe commentato: "Quell’altro? Mah... Posso non stare simpatico ma ho un nome, mi chiamo Matteo...". Lo staff del vicepremier grillino, invece, chiarisce: "​Si fatica a comprendere lo stupore riguardo alle parole pronunciate dal vicepresidente Di Maio nel corso dell’assemblea a Cosenza con gli attivisti M5S. Il vicepresidente non ha infatti mai esitato a sottolineare alcuni aspetti politici, anche pubblicamente. È una persona schietta e sincera. Nella fattispecie, si è solo concesso un linguaggio più colloquiale e diretto in virtù della circostanza".