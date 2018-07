Di Maio: "Taglio a pensioni d'oro a giorni in calendario"

Arriverà questa settimana la messa in calendario della proposta di legge che vuole tagliare le pensioni d'oro. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, parlando a L'intervista di Maria Latella, su Sky Tg24 e anticipando che "chi prende una pensione sopra i 4-5mila euro netti e non ha versato i contributi avrà una pensione per quanti contributi ha versato".

"Un'operazione di giustizia sociale", così ha definito la misura, sottolineando intanto come questa settimana con tutta probablità la Camera abolirà i vitalizi per gli ex parlamentari, per poi passare la palla al Senato.

Parlando a Sky Tg24, Di Maio ha ribadito di nuovo di non avere "nessun imbarazzo" per la vicenda dei fondi della Lega, che "riguarda i tempi di Bossi" e nessuna intenzione di "arretrare sui principi" del Decreto Dignità, nonostanto il Parlamento sia "libero di apportare modifiche".

"Stiamo lavorando su tutti i fronti: imprese, partite Iva, lavoratori, pensioni", dice ancora, certo che agosto "sarà un mese impegnativo, non so se ci saranno vacanze". In ballo c'è anche quello che è stato il cavallo di battaglia della campagna elettorale grillina, il reddito di cittadinanza. E su quello, assicura, "siamo al lavoro giorno e notte".