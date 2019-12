Malore per Mastella, ricoverato in terapia intensiva

Ha avuto un malore ed è stato trasportato all'ospedale in terapia intensiva, per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in queste ore è stato trasferito nella struttura sanitaria "San Pio" del capoluogo sannita. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, al momento, le condizioni di salute del primo cittadino non desterebbero preoccupazione. Nelle prossime ore, Mastella potrebbe essere sottoposto ad accertamenti di routine.

L'ultimo incidente in auto

Circa un anno fa, al primo cittadino di Benevento era stata amputata la falange di un dito in seguito a un incidente stradale. In quella circostanza, da cui era uscito quasi illeso, lui stesso aveva dichiarato di aver rischiato la vita a causa di quel sinitro e aveva fatto sapere: " Potevo morire: sono stato salvato dall'airbag ". Lo scontro tra l'auto su cui viaggiava il sindaco e un'altra automobile si era verificato lungo la statale 372 Telesina.

Chi è Clemente Mastella

Clemente Mastella, storico leader dell'Udeur e due volte ministro, è stato eletto sindaco di Benevento il 20 giugno del 2016. Nella sua carriera politica è stato prima esponente della Democrazia cristiana e poi è stato fondatore di diversi partiti di ispirazione centrista, come il Centro cristiano democratico, i Cristiani democratici per la Repubblica, l'Unione democratica per la Repubblica, l'Udeur e i Popolari per il Sud.

Gli incarichi ministeriali

È stato ministro del Lavoro e della previdenza sociale nel primo governo guidato da Silvio Berlusconi, dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995 e ministro della giustizia nell'esecutivo di Romano Prodi, dal 17 maggio del 2006 al 17 gennaio del 2008. È stato sindaco di Ceppaloni, suo paese natale, dal 1986 al 1992 e dal 2003 al 2008. Il 2 dicembre 2017, Mastella ha costituito il movimento Udeur 2.0, che si ispira all'omonimo partito, collocandolo nel centro destra. Il 3 febbraio 2018, l'ex ministro ha annunciato il suo ritorno in Forza Italia, nella quale è confluito anche il nuovo partito.

La carriera in Europa

Dal 1976 al 2008 è stato anche membro del parlamento europeo, in qualità di deputato e negli ultimi anni anche come senatore. Dal 2009 al 2014, per il Popolo della Libertà è stato membro dell'organo Ue, dove era già stato parlamentare tra il 1999 e il 2004 (non venendo però rieletto nel maggio 2014 con Forza Italia).