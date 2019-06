"Mando a Trump un'altra quercia per l'amicizia"

«Ne manderemo un altro. Sapete, non è un dramma. Non bisogna vedere simboli laddove non ce ne sono. Il simbolo era nel piantarlo assieme». Emmanuel Macron farà recapitare una nuova quercia a Donald Trump: ad assicurarlo è stato lo stesso presidente francese. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia della morte della piccola quercia piantata nei giardini della Casa Bianca il 23 aprile 2018 da Donald Trump e Macron alla presenza delle mogli. L'albero, donato da Macron, proveniva da una foresta dell'Aisne dove morirono 2mila soldati americani durante la prima guerra mondiale e doveva simboleggiare la forza dei legami tra Francia e Usa. Ma non ha sopportato il periodo di quarantena fitosanitaria.