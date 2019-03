Manlio Di Stefano: "Vi dico cosa farà Di Battista"

"Di Battista? Siamo amici dal 2001, ci sentiamo spesso e ci siamo sentiti anche ieri, è molto tranquillo". Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, durante la trasmissione Un Giorno da Pecora di Rai Radio1, spiega la sparizione mediatica del 'Dibba'.

"Perché è sparito dalla tv? Avrà le sue ragioni. Credo a giugno andrà in India e la girerà tutta" , aggiunge raccontando che l'amico "simpatizza per l'Inter". Dichiarazioni che sembrano proteggere e sviare dalle polemiche politiche hanno accompagnato il rientro in Italia di Di Battista, il quale ha vissuto molto male non solo la sconfitta alle Regionali in Abruzzo e in Sardegna ma anche il dietrofront del Movimento sul Tap e sulla Tav. Sulla Flat tax, invece, puntualizza che il M5S non è contrario ma è necessario fare "almeno uno studio di copertura economica" e punzecchia il vicepremier Matteo Salvini che " tende sempre a semplificare un pò troppo le cose, ma noi siamo assolutamente favorevoli ad abbassare le tasse".