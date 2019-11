Mannoia all'attacco di Salvini: "Ormai sta delirando"

"Quest'uomo, ormai, sta delirando…" . L'uomo sarebbe Matteo Salvini e ad attaccarlo così è Fiorella Mannoia. Cosa è successo per spingere la cantante a utilizzare simili parole? Presto detto. Nella giornata di ieri il leader della Lega ha partecipato al Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, tenutosi a Rimini. Durante la serata, in occasione del suo intervento alla platea di agenti presenti, ha paventato la possibilità di modificare la legge che punisce la tortura.

Il capo politico del Carroccio, a tal proposito, ha infatti dichiarato: "Ormai lo sport preferito di alcuni detenuti è la denuncia immotivata di violenza o tortura da parte di donne e uomini in divisa delle forze dell’ordine. Bisogna rivedere quella normativa perché c'è l'avvocato 'a gratis', all'infinito, non per i poliziotti bensì per i delinquenti e quindi qua c'è qualcosa che non funziona…" . Inoltre, l'ex titolare del Viminale ha aggiunto: "Quando torneremo al governo del Paese, dovremo rivedere questa legge perché non si può lavorare col terrore di non poter garantire la propria sicurezza e l'altrui sicurezza" .

La tortura è un abominio, è vietata dalle leggi internazionali. Quest’uomo ormai sta delirando. Il capo leghista ai poliziotti del Sap: «Cambierò la legge sulla tortura» | il manifesto https://t.co/RjPCkMyz5c — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 20, 2019

Succede allora che l'artista sbotta su Twitter, allegando un articolo de Il Manifesto che condanna l'uscita del leghista. "La tortura è un abominio, è vietata dalle leggi internazionali. Quest'uomo ormai sta delirando" . Questo, insomma, il contenuto del tweet al fulmicotone della cantante, che come noto è un ex simpatizzante della sinistra e del Movimento 5 Stelle, di cui si è detta molto delusa.

Peraltro, già nel recente passato la Mannoia si era scagliata – sempre via Twitter – contro l'ex ministro dell’Interno circa il caso della morte di Stefano Cucchi: "Questa è una vigliaccata, far passare la difesa di Cucchi come un attacco alle forze dell’ordine. Degna di lei" .

