Manovra, il governo lavora al "piano casa"

Le misure che entreranno nella prossima manovra stanno andando via via delineandosi e tra le inziative che la maggioranza sta inserendo potrebbero esserci importanti novità sul tema casa.

Difatti, l'esecutivo Conte starebbe predisponendo "rinsacita urbana", piano predisposto per risolvere l'esigenza abitativa in Italia e rilanciare il mondo dell'edilizia e dei lavori pubblici. Il programma, sui cui è al lavoro la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli, dovrebbe avere durata pluriennale con uno stanziamento da circa un miliardo di euro. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'abitare, rigenerare gli edifici, sostenere famiglie in affitto e agevolare i cantieri nei piccoli comuni.

A "rinascita urbana" sarà legato un accordo preliminare con gli enti locali e prevede il cofinanziamento delle Regioni e la possibilità dell’apporto di risorse private, come quelle di Cassa depositi e prestiti e fondi privati. Tra le risorse, una parte andrà a coprire un fondo di sostegno per agevolare l’accesso all’affitto per le famiglie in difficoltà; i contributi arriveranno direttamente ai nuclei familiari attraverso la definizione di graduatorie comunali aggiornate ogni tre mesi.

Per i comuni più piccoli sarà rifinanziato e migliorato l’accesso al "Fondo Piccoli Comuni" che dovrebbe rendere ancora più veloce la realizzazione degli interventi già cantierabili.

Altro obiettivo primario del piano casa, su cui è al lavoro prevalentemente il Mit, c'è la riconversione di immobili e spazi oggi inutilizzati pubblici e privati con lo scopo di realizzare anche una manutenzione straordinaria, un miglioramento sismico, la sostenibilità energetica e innovazione tecnologica. Anche questi interventi saranno realizzabili attraverso l'accesso a attraverso un bando pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la valutazione dei progetti da parte di una commissione composta da esperti dalla elevata professionalità. Il finanziamento massimo che potrà essere richiestosarà di 20 milioni di euro per ciascun progetto.