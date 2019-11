Manovra, parte la caccia a 2 miliardi per bloccare le microtasse

La manovra inizia il suo percorso in Parlamento ma si preannuncia un percorso a ostacoli. A preoccupare non sono solo le tensioni interne alla maggioranza ma anche la composizione e i numeri nelle commissioni. La Lega mantiene la presidenza della Bilancio della Camera e della Finanze del Senato. A Montecitorio il leghista Claudio Borghi dirigerà i lavori, stabilirà il calendario e i tempi della discussione e potrebbe avere un ruolo decisivo sull'ammissibilità degli emendamenti. Così come al Senato Alberto Bagnai presiede la Finanze. Nelle commissioni sarà importante il ruolo dei renziani. Si parte dal Senato. Il termine per presentare gli emendamenti è stato fissato sabato 16 novembre ma non è escluso che possa slittare. L'obiettivo è di chiudere rapidamente l'esame a Palazzo Madama in tempo per inviare il provvedimento alla Camera non oltre il 2-3 dicembre. È il capitolo delle micro tasse, che vale circa 2 miliardi, che rischia di infuocare il dibattito parlamentare. Una delle ipotesi sul tavolo per fermare plastic tax, sugar tax sulle bevande e la stretta sulle auto aziendali e è estendere la web tax da cui al momento è atteso un gettito di 700 milioni e di ritoccare Quota 100. Il disegno di legge di bilancio è da 34,8 miliardi, di cui 20,1 miliardi in deficit, secondo le tabelle dei servizi Bilancio di Camera e Senato. Nel dettaglio il ddl prevede interventi così suddivisi: maggiori spese correnti per 6,2 miliardi, a cui si aggiungono spese in conto capitale per altri 4,1 miliardi, mentre le minori entrate contribuiscono per altri 24,5 miliardi. Il totale della manovra arriva a 34,8 miliardi di euro, finanziata per 5,9 miliardi da maggiori entrate tributarie ed extratributarie, altri 7,2 miliardi dalle minori spese correnti e 1,6 miliardi dalle minori spese in conto capitale per un totale di 14,7 miliardi di euro. Il resto della manovra, pari a 20,1 miliardi, sarà finanziato in deficit.